Reprodução Instagram Simone Susinna e Anitta

Ontem (24), a nossa coluna noticiou com exclusividade que a equipe do ator Simone Susinna estava em busca de aproximar o ator da atriz Bruna Marquezine, mas parece que a notícia não agradou muito a Anitta.



Nos últimos dias, Anitta falou abertamente sobre estar solteira durante uma entrevista, mas até então parecia que tudo estava bem quanto a relação de amizade deles, pois ambos se seguiam no Instagram. Após a cantora tomar conhecimento que o intuito do ator era ter se aproximado de Bruna Marquezine, ela deixou de seguir Susinna no Instagram.

Reprodução Instagram Anitta dá unfollow em Simone Susinna

Planos de expandir a carreira no Brasil

A equipe do ator estava empenhada em achar alguém que pudesse de fato favorecer a imagem de Simone, entre diversos nomes cogitados o nome preferido de Susinna, era o de Bruna Marquezine.

Ex de anitta

Nas últimas semanas, Anitta e Simone fizeram várias aparições juntos, dando a entender que estavam se relacionando sério. Mas, parece que o amor dos pombinhos já chegou ao fim. Após os boatos da separação do casal tomar conta da imprensa, Anitta se pronunciou através de uma entrevista ao Gshow. "Não estou namorando, estou solteira. Sempre fui", garantiu Anitta ao veículo de comunicação.