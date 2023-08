O ator de 365 dias está mesmo focado em expandir sua carreira no Brasil, amanhã (28), Simone e sua equipe desembarcam em São Paulo para cumprir agenda profissional.



Será que a Anitta e seu amor de verão terão algum encontro para se resolverem? O ator parece não ligar para o que rolou entre eles, mesmo com a troca de unfollow e toda repercussão da suposta estratégia de Susinna em relação a Bruna Marquezine, ele não adiou sua vinda ao Brasil.



Ontem (26), após nossa coluna informar os fatos da estratégia buscada por Simone e sua equipe, Anitta deixou de seguir o ator e arquivou todas as fotos que tinham juntos, horas depois Susinna fez o mesmo, parou de seguir a 'Girl From Rio' e também arquivou as fotos ao lado da cantora.