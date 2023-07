Nos últimos dias, o fundador da Meta, Mark Zuckerberg, apresentou uma nova rede social, intitulada Threads, que causou um grande alvoroço entre os internautas. Diante da novidade, a influenciadora digital e empresária Sarah Andrade, compartilhou suas reflexões sobre a confusão e a sobrecarga de informações que têm se acumulado na internet, além disso, ressaltou a necessidade de parar, respirar e buscar um equilíbrio entre a vida virtual e o mundo real.

Sarah expressa sua inquietação com a velocidade com que as informações se espalham nas redes sociais e o impacto que isso tem em nossa vida cotidiana, principalmente diante da avalanche de novidades, como a inteligência artificial e as constantes mudanças nas plataformas. "Eu sempre falo sobre viver a vida intensamente, porque eu vim nessa vida para viver e não para sobreviver. E as redes sociais estão colocando a gente apenas para sobreviver e entrar no mundo virtual assim", destaca Sarah, ressaltando a importância de não se deixar consumir.

Para a empresária, observar a atual geração é uma grande preocupação, já que, ao contrário de seu tempo, muitas crianças e adolescentes optam por ficar dentro de casa, imersos em dispositivos eletrônicos, em vez de vivenciar experiências reais. Assim como, muitas pessoas deixam de buscar conhecimento para utilizar ferramentas virtuais. "Hoje em dia, o pessoal não quer mais pegar um livro para ler, não quer estudar e se aperfeiçoar como profissional porque acha que tudo está na internet. A galera entra em um Chat GPT, faz uma pesquisa e acredita que isso é o suficiente, mas isso não é conhecimento. Até a própria inteligência artificial, para você saber usar com sabedoria, tem que estudar, tem que aprender e tem que se aperfeiçoar", afirma.

Por fim, a influenciadora reforça a importância de compreender o que está acontecendo, consumir conteúdos com muita responsabilidade para garantir uma presença online saudável. "Vamos com calma, organizar as ideias aos poucos e de fato nos entender como seres humanos e como profissionais, antes de levar alguma coisa para rede social. É uma rede social nova, mundo novo e muita tecnologia, mas vamos usar com consciência", declara.