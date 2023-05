Munik Nunes esteve recentemente em Dubai. Ao lado do marido Paulinho Simão, a ex-BBB aproveitou a cidade antes de viajar para as Ilhas Maldivas, onde o casal aproveitou a lua de mel. Ela conta que ficou encantada com a cidade e aproveitou para comentar alguns lugares por onde passou.



“Fiquei completamente apaixonada, lá é um lugar incrível e tentamos aproveitar cada minuto, mesmo com uma agenda tão corrida e tendo tão poucos dias. Ainda assim, foi muito especial”, assume ela, radiante.



Em seu roteiro de viagem, tinham diferentes opções e programas, como museus, parques, jantares à noite, mesquitas e até o deserto: “De fato, conhecer o deserto foi algo diferente de tudo que já vivi. É um lugar que parece não ter fim, impressionante e muito curioso, além de ventar bastante por lá”, diz.



Outro lugar que encantou Munik foi a mesquita: “Visitamos a Sheikh Zayed Grand Mosque, que é a maior de todo o país. O lugar é super espiritualizado, nos conecta muito com nosso íntimo, e achei muito bonito também. Dá pra ter noção de todo o luxo da cidade através da sua construção”



Museus e o “Dubai Miracle Garden” completaram o roteiro. Para ela, conhecer uma cultura diferente é algo que a deixa muito feliz: “Os museus são incríveis, mas nada explica o Miracle Garden… Juro, é lindo demais, super romântico. Fiquei encantada e, com certeza, é um lugar que voltarei em uma nova oportunidade”, finaliza.