Reprodução Instagram Hugo Gross

A série 'Arcanjo Renegado' é uma das séries mais comentadas do Globoplay, e a terceira temporada já está a todo vapor e promete vir com tudo, o trabalho de Marcello Melo Junior faz um grande sucesso na plataforma de novelas, filmes e séries. Após 11 anos afastado da TV, apenas exercendo a função como órgão de fiscalização no sindicato dos artistas, o ator Hugo Gross será um dos novos personagens da série nessa terceira temporada.

Em uma conversa com a coluna Fabia Oliveira, do Metrópoles , Hugo Gross revelou detalhes sobre o convite. "O José Júnior, um cara maravilhoso, me convidou pra fazer essa temporada e eu fiquei muito feliz. O cara tem descoberto vários talentos, é um cara que ajuda muito as pessoas, é do bem, excelente profissional, diretor, escritor, um cara justo, correto… Óbvio que eu aceitei”, contou.

O presidente da SATED (Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro), também falou sobre seu personagem. “Ele é um político que gosta das coisas corretas e sofre muita pressão, chega ao ponto de ameaça, para ele participar de coisas erradas e ele não quer. E aí desenrola… vem ameaças de milicianos e pessoas que não tem nada a perder, pra poder tomar conta de um determinados órgãos”, revelou.

As gravações com Hugo Gross terão início ainda este mês de Junho, dia 15. Durante sua entrevista com a Fabia Oliveira, o ator relembrou detalhes sobre seu último trabalho, foi em Aquele Beijo, produzido por Miguel Falabella [2011 – 2012].

Desejamos muito sucesso ao Presidente do Sindicato dos Artistas (SATED RJ), que seu retorno às telinhas seja de muito sucesso.