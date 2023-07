Divulgação Hariany Almeida

Hariany Almeida ficou conhecida em 2019 através do Big Brother Brasil, mas de uns anos para cá, a influenciadora investiu em especializações, uma delas e atualmente a principal, é maquiagem! Com mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora é constantemente procurada pelas suas maquiagens super diferentes e feitas por ela mesma.



A pergunta que não quer calar é: Quais são os produtos que não podem faltar na rotina de make da especialista? Hari nos revelou exatamente o que utiliza para você que quer se basear na musa. Vamos lá? "Todos os dias tiro um tempo para a minha rotina de skincare, considero imprenscindivel para que a pele não sinta o impacto da make diária, não saio de casa sem corretivo, máscara de cilios, liptint e gloss." conta Hari.



A ex bbb também comenta produtos aleatórios que não saem da sua bolsa: "Hidratante labial, pó compacto, creme para as mãos e máscara para cílios, com esses produtos de marcas bem simples (não uso produtos muito caros, meu perfume mais caro custa R$330,00 ), tendo esses produtos em mãos você consegue ficar pronta rápido para qualquer situação." finalizou.