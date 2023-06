Reprodução Instagram Tina Calamba

Tina Calambra, modelo e ex-BBB, embarcou em uma aventura transatlântica e desembarcou em Marrocos para cumprir uma intensa agenda de trabalhos, mas também para aproveitar dias de muita diversão. Ao lado de um grande time de influenciadores, que incluem Gabriela Versiani, Isaias e Laddy Nada, Tina tem vivido uma repleta imersão cultural, gastronômica e turística.

Emocionada e extasiada com a beleza do local, Tina compartilhou suas primeiras impressões da viagem: "Eu estou emocionada, ainda não estou acreditando. Aqui é tudo tão bonito, muito decorado. É uma viagem recheada de experiências e conexão com a África e, claro, de novos aprendizados".

A influenciadora revelou que tem tido a oportunidade de viver momentos únicos, que vão desde aulas no Museu de Artes Culinárias até encontros no Deserto do Agafay. Seu itinerário inclui visitas às cidades icônicas de Casablanca e Marrakech, que já serviram de cenário para produções cinematográficas famosas, como "A Múmia", "Game of Thrones" e "Prison Break".

Tina também já teve a oportunidade de explorar locais emblemáticos, como o Jardim Majorelle, um oásis exuberante de beleza botânica, e o Museu Yves Saint Laurent, que apresenta uma coleção impressionante de peças que retratam a influência da cultura marroquina nas criações de Saint Laurent.

Além disso, a modelo revelou ter mergulhado na rica culinária local, participando de aulas no Museu de Artes Culinárias, onde tem aprendido a preparar pratos tradicionais com especiarias autênticas e ingredientes frescos. Segundo Tina, a imersão gastronômica tem enriquecido ainda mais sua experiência.

Tina, com sua energia contagiante, está vivendo cada momento dessa jornada com muito entusiasmo. Nas redes sociais, tem compartilhado os bastidores dessa aventura e levado o público a embarcar em uma viagem virtual repleta de inspiração e encantamento.