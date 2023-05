Divulgação Tília e Whindersson Nunes

Hoje (26), Tília e o renomado trapper Lil Whind, também conhecido como Whindersson Nunes, lançam uma versão ao vivo do single "Some". Embalada por um instrumental, a nova faixa acústica promete emocionar e trazer uma experiência ainda mais única e intimista.



A letra de "Some" retrata uma história clássica de um casal mal resolvido, preso em um relacionamento no qual não conseguem se assumir, mas também não conseguem se afastar. No entanto, ao final da música, eles decidem apagar os números de telefone um do outro e seguir caminhos separados, colocando um fim definitivo na relação.



Tilia conta que a nova versão acrescentou um toque especial à música, deixando o single ainda mais especial. “Eu estou muito feliz de estar lançando mais uma versão dessa música. Ela está muito linda, tem um arranjo feito pelo Tirado e a banda acompanhando está impecável. Se a música já era emocionante, ficou mais ainda”, declarou.



A faixa original ganhou um videoclipe. Na produção minimalista, os artistas surgem como narradores da história em um cenário todo branco, composto apenas por duas escadas em sentidos opostos, que representam as idas e voltas de ambos lados da história, e um projetor, que traz imagens abstratas, brincando com alguns tons de cores frias.