Após mais de 6 meses desde seu último lançamento musical, Gabily está de volta de uma forma nunca antes vista em sua carreira. Cantora, compositora, instrumentista e dançarina, a artista sempre buscou entregar o máximo de seu talento em todos seus projetos musicais, buscando alcançar o mundo. Neste pensamento de diversidade, Gabily lançou ontem (12/05) seu novo EP, "O Mundão É Seu", com um conceito totalmente inédito. O EP consiste em apenas uma faixa, que dá o nome ao projeto, em 4 versões diferentes. Gabily

no funk, no trap, no brega e no pagode, evidenciando sua versatilidade musical ao lado de Caio Lucas, Tierry e Suel.



"Agora que sabe o que perdeu/ Já quer voltar/ Sinto muito mas/ Eu não tô mais à disposição/ Segue a sua vida/ Vive a ousadia/ Se era isso que você queria/ O mundão é seu", canta Gabily na faixa que já está gravada desde o ano passado. "Esse projeto é muito especial para mim. Ele veio em um momento onde eu precisava mostrar para o público esse outro lado da Gabriela Batista, que não é apenas uma coisa. Eu posso ser múltipla. Sou Gabriela, Gabily, Bad Girl, cantora, influenciadora, do funk, do pop, do trap, do pagode, do brega e de onde eu quiser ser. É um EP que me liberta de qualquer caixa que já tentaram me colocar ao longo da minha carreira".



Gabily fez seu nome no segmento do pop/funk com sucessos como "Bilhete Premiado" e "Você Gosta Assim", mas já havia se arriscado em outros gêneros como a versão trap remix de "Bilhete Premiado" ao lado de Xamã e em "Esquema", seu primeiro pagode ao lado de Suel. Dessa vez, Gabily lança "O Mundão É Selo" em versão funk e trap ao lado da revelação do gênero Caio Lucas, acompanhada de Suel na versão pagode e junta de Tierry em uma versão brega apaixonante. Todas as músicas ganharam clipes que retratam Gabily em cada universo do gênero musical presente na faixa.