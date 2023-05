João Pedro Maia Pereira L7NNON

O cantor L7NNON permanece no topo da lista de rappers mais escutados do país, com um número de 10.011.157 de ouvintes no Spotify. Conhecido por diversos hits como “Freio da Blazer” e “Ai Preto” - músicas que acumulam mais de dois bilhões de streams nas plataformas - ele solidifica sua posição como uma das vozes mais influentes no cenário da música nacional.

O sucesso do artista pode ser atribuído à sua dedicação em criar músicas envolventes e significativas, que abordam questões relevantes, como desigualdade, violência e injustiça, refletindo a realidade vivida por muitos brasileiros. Ele usa sua plataforma para conscientizar e inspirar, elevando as vozes daqueles que geralmente são marginalizados.

Seu mais recente álbum, intitulado "Me Espera", lançado há dois meses, já acumula mais de 30 milhões de streamings só no Spotify. Agora, o artista chega com seu próprio selo musical, o Hip Hop Rare (HHR) com objetivo de impulsionar a carreira de novos talentos da cena do rap.