André Rola Matheus Fernandes

Na última quarta-feira (10), Matheus Fernandes esteve presente no Rio de Janeiro para assinar e celebrar a renovação do seu contrato com a Som Livre, garantindo assim mais três anos com a gravadora. Ao lado do Marcelo Soares, presidente da Som Livre, e da equipe da D&E, empresa responsável por sua gestão de carreira, o cearense ainda foi surpreendido com o Certificado de Ouro pelos mais de 120 milhões de plays no projeto “MF NO RIO Vol.1”.





“Assinamos hoje o maior contrato da história do forró! Eu não poderia estar mais feliz por essa grande honra. Amo o que eu faço, amo cada parte do meu trabalho e saber que vou continuar mais três anos com essa equipe maravilhosa que eu tenho do meu lado é gratificante demais. Já chegamos muito longe, mas temos muito ainda que conquistar. Obrigado por todos vocês que me apoiam, vamos com tudo”, compartilhou Matheus, emocionado.

Matheus Fernandes viralizou nas redes sociais em 2019 após o sucesso da música “Sonâmbulo - Do Nada Eu Apareço Na Balada”, com a participação de Léo Santana. Desde então, vêm construindo seu espaço na indústria com hits marcantes como “Baby Me Atende”, feat com Dilsinho que já ultrapassa 680 milhões de plays, “Balanço Na Rede”, com Xand Avião que supera os 375 milhões de streams somados, “Coração Cachorro”, em parceira com Ávine, e atualmente com “Altas Loucurinhas”, hit do carnaval de 2023 que está prestes a ultrapassar os 100 milhões de plays.

Após lançar a primeira parte do “MF NO RIO”, com participações de Ludmilla, Belo e Lil Whind, e alcançar o TOP 10 dos álbuns mais ouvidos do mundo no Spotify, o cantor e compositor se prepara agora para lançar o álbum completo misturando o forró com brega e um pouco de pagode ao lado de Manu Bahtidão, Solange Almeida e Menos É Mais. O projeto fica disponível na próxima sexta-feira (19) nas plataformas de áudio e promete ser o novo sucesso das paradas e playlist do país. Afinal, são mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 1.7 milhões de seguidores no Instagram e 1.2 milhões de inscritos no Youtube, acompanhando cada passo de um dos maiores nomes do mercado musical brasileiro.