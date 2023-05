Lucas Nogueira Xamã

Xamã gravou uma versão inédita de “Deixe-me ir”, sucesso lançado pelo coletivo de rap 1Kilo, para a novela “Vai na Fé”, da TV Globo. A canção, de tom romântico, foi escolhida para ser a trilha sonora do primeiro beijo de um dos casais mais shippados da trama, o casal Jenifer e Hugo, personagens de Bella Campos e MC Cabelinho. Contudo, a releitura ainda não está disponível nas plataformas digitais de áudio.

















Xamã conquistou o público e se firmou como uma das maiores e principais vozes do rap no Brasil. Dono de uma discografia colossal que atrai quase 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, ele se prepara para lançar o EP “O Último Romântico Online”. O novo compilado traz canções envolventes, com letras explícitas e participações de artistas que movimentam a cena do rap no país.