Nos últimos dias, a ex-BBB, empresária e influenciadora digital Sarah Andrade embarcou em uma viagem para a Argentina. Com exclusividade, ela revelou a importância de tirar esse tempo, tanto para ter novas experiências quanto para o desenvolvimento de sua carreira.

Desde que deixou o Big Brother Brasil, em 2021, Sarah já viajou por diversos países, totalizando 13 nesse período de dois anos. Ainda que considere que todas as viagens sejam especiais, cada uma delas tem um marco importante para sua vida, dessa vez, está voltado para seu profissional. “Essa é a minha primeira viagem para a Argentina e tenho vivido experiências realmente incríveis aqui, fazendo passeios em lugares tão lindos que parecem uma pintura, além de me desenvolver no âmbito profissional, que foi a principal intenção da minha vinda”, conta.

Segundo a empresária, durante sua estadia, tem tido a oportunidade de participar de mentorias e trocar experiências com outros profissionais. Essa imersão em conhecimento tem sido fundamental para seu crescimento como empresária. “Esses dias estão sendo muito importantes, tenho participado de mentorias, conversado com muitos profissionais com histórias inspiradoras e está sendo uma troca muito importante pra minha carreira como empreendedora”, disse.

Para Sarah, tudo que tem vivido nos últimos dias tem sido fonte de inspiração e aprendizado, influenciando diretamente sua atuação no mundo dos negócios. “Certamente vou levar muito do que eu aperfeiçoei para a realidade da minha empresa e para o meu dia a dia como empresária”, declara.