Sarah Andrade, que ganhou notoriedade em todo o país depois de fazer parte do elenco do Big Brother Brasil 21, possui muitas facetas profissionais, dentre elas uma trajetória de sucesso na área de marketing e negócios. Com a visibilidade do programa, reformulou sua carreira, evoluiu e vem conquistando cada vez mais o mercado empresarial.

Segundo a também influenciadora, ainda que poucas pessoas conheçam, esse seu lado empresária é o que mais gosta e o que deseja mostrar ao público. “A Sarah empresária é de uma menina que sonha, que está sempre estudando, buscando conhecimento, procurando se aperfeiçoar e correndo atrás dos meus sonhos. A Sarah empresária é isso! Corro atrás e busco conquistar tudo que posso através de muito estudo e conhecimento”, contou.

Atualmente, a influenciadora está à frente de um grande grupo empresarial que leva o seu nome. Ela também seguiu caminho no mundo do empreendedorismo e hoje é dona de sua própria marca de jóias, a Opya. Para ela, ainda que tenha muitas barreiras, o mais importante é se jogar e correr atrás sem medo. “Eu sempre digo: estude, tenha muito conhecimento e não desista. Tenha coragem e vai tentando. A vida é um aprendizado. Nada vai ser nada vai ser por acaso, nenhuma das coisas ruins que vierem, é difícil, não é fácil, mas vale muito a pena, é muito compensador”, revelou.