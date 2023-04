Divulgação Lucas Lucco, Gabi Martins, Gkay, Flavia Pavanelli e Deolane

É notório que diversas celebridades andam buscando pelo processo de desarmonização facial, famosos como: Lucas Lucco , Gabi Martins , Flavia Pavanelli , Gkay , Deolane e Dayanne Bezerra recorreram à técnica de reversão do conjunto de procedimentos estéticos. O especialista em harmonização facial, Dr Bruno Garbelini explicou o porquê das pessoas estarem à procura do procedimento e revelou o motivo da reversão estar virando uma tendência. "Estamos vivendo na era da naturalidade, foi-se o tempo em que as pessoas buscavam por procedimentos artificiais", comentou.



Segundo o especialista, grande parte das procuras que ele recebe em seu consultório hoje são de queixas sobre exageros."Procedimentos feitos de forma exagerada e com desproporcionalidade, além de ficar aparentemente feio, pode causar inúmeras complicações, em alguns casos o próprio organismo pode dar sinais, em outros não, isso varia de pessoa para pessoa, mas normalmente os sinais sempre dão as caras", revelou.



A reversão da harmonização facial pode ser feita através de uma aplicação de enzima no local do preenchimento, mas se o preenchimento for feito com uma substância diferente do ácido hialurônico, não haverá eficácia. "Preenchimentos faciais feitos com ácido hialurônico são 100% reversíveis, usamos uma enzima chamada hialuronidase, que age de forma rápida e pode levar até 24 horas para remover todo produto do local", explicou.









Divulgação Bruno Garbelini











Bruno também ressaltou que é normal que as pessoas se assustem com o procedimento feito de forma desproporcional ao rosto. "É normal que as pessoas busquem ajuda profissional para retirar os preenchimentos, pois, ele sendo feito de forma desproporcional, pode causar espanto, por isso sempre aconselho aos meus pacientes em sempre fazermos uma harmonização em prol da beleza, sem muitos exageros, apenas realçando o que há de mais bonito. Me recordo de quando o Lucas Lucco foi fazer o processo de reversão dele, ele comentou sobre não estar se reconhecendo, pois sua face estava muito projetada, devido ao excesso de preenchedores. O resultado de Deolane ficou muito bom, agora sim a face dela está harmônica e proporcional ao perfil dela, por isso eu sempre faço avaliações antes de atender qualquer paciente." explicou e opinou o especialista.