A influenciadora Munik Nunes está em Dubai com o marido e empresário Paulo Simão, e em breve os dois partem para a lua de mel em Maldivas, mas, mesmo assim, a ganhadora do BBB 16 não deixou de ir à academia. De acordo com ela, cuidar do corpo é cuidar da mente, independente de onde estive. “Eu gosto de me cuidar, de me sentir bem com o meu corpo, seja com uma corrida ou ida a academia, e não dispenso isso nem em viagens. Se tiver um tempinho, eu vou (risos)", conta Munik. A influenciadora chegou em Dubai no dia 19 e vai ficar até dia 25 de abril, quando segue viagem para Maldivas, para enfim aproveitar a lua de mel com o empresário.

Munik não escondeu a animação nos stories, mesmo com muito tempo de voo. “É um lugar lindo e diferente, estou feliz de poder aproveitar cada segundo aqui, com pessoas que eu amo. Conhecer uma cultura diferente… Quero muito ir ao deserto também!”, diz.

Em seu roteiro de viagem, a influenciadora incluiu restaurantes, shoppings e o tão famoso deserto. “Tudo o que vi desde que cheguei já me encantou demais, e é só o começo. Mal posso esperar para conhecer mais e também para chegar em Maldivas”, finaliza.