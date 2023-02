Reprodução Instagram - @virginia Virginia Fonseca

Para quem não sabe, Virginia e Camila Loures são as hosts oficiais do projeto de podcast, chamado 'PodCats', as duas juntas gravaram vários episódios com diversas celebridades, como Deolane, Carlinhos Maia, Simone Mendes, Anitta, Gabi Brandt, João Guilherme , entre diversas outras celebridades.

Leia também Pela primeira vez Uber se manifesta em processo contra Camila Loures



A 3º temporada do projeto entre as influenciadoras foi feita em um formato diferente, Virginia Fonseca saiu e em seu lugar entrou Lucas Guimarães para substituir a esposa do Zé Felipe.



Em uma entrevista à Forbes, Virginia foi questionada do porquê de falar que estava nervosa, o apresentador questionou a influencer pelo fato do podcast ter 42 milhões de views no podcats. confessou que ficava muito tensa ao chegar e sair do podcast. "Deixa eu te falar, mas eu saía daquele podcast tão nervosa, que você não tem noção! Porque você não pega no celular, né? Aí quando você sai você vai ver o 'boom' que deu, alguma polêmica, algum trem que vazou, aí você fala, minha nossa senhora. Então todo dia que eu terminava o podcast, era alguma coisinha acontecendo, eu chegava nervosa, eu saía nervosa, era tipo assim muito tenso, mas eu ia, o medo não me para não, eu to com medo, eu vou com medo mesmo, o medo não me para não, deixa o pau torar," disparou a Virgínia.

Leia também Após foto com mão 'suspeita', Deolane fala do aumento de engajamento



A mulher do Zé Felipe deixou claro que ela encara os desafios, mesmo sentindo medo. Será que é esse o segredo da fama da influenciadora?