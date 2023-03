Divulgação Sarah Fonseca

A influenciadora digital Sarah Fonseca, usa suas redes sociais para compartilhar diariamente conteúdos sobre o seu dia a dia, moda e beleza, além de motivar os empreendedores e dar voz a temas ligados ao racismo e a representatividade. Hoje, alcançando mais de meio milhão de seguidores no Instagram, entende a importância de usar sua visibilidade para estimular o amor próprio e a beleza natural.

Segundo a creator, em seu perfil busca sempre trazer conteúdos sem o uso de filtros embelezadores para afastar a falsa realidade de perfeição criada no ambiente da web, um cenário que hoje atinge diretamente milhares de mulheres, causando inúmeros prejuízos à autoimagem.

“Alguns filtros vendem uma realidade que não existe e influencia pessoas a não se sentirem bem com elas mesmas. Desde que os filtros que mudam a aparência começaram, isso me preocupou demais, lembro que nunca consegui me sentir bem com algum porque eu queria mostrar quem sou e como sou de fato e não uma versão distorcida. Vamos influenciar o natural? Vamos mostrar mais a pele?”, diz Sarah.

A influenciadora ressalta que, ainda que pareça algo inofensivo, o uso de um simples efeito transforma a maneira com que as pessoas enxergam a si mesmas e as prendem numa imagem idealizada que não corresponde à realidade. Assim, incentiva que as pessoas exibam mais de suas peles naturais, evidenciando que é normal ter imperfeições.

“Nas redes sociais apareço muito mais de cara limpa do que produzida, mesmo trabalhando com minha imagem. Essa sou eu! Me amo assim e gostaria que as pessoas se amassem do jeito que são também. Vamos usar produtos de beleza apenas para realçar o que já é bonito?”, declara.

Diariamente, Sarah repete a frase “Tô muito gata hoje” e evita aparecer com superprodução nas redes, como uma forma de incentivo para que seus seguidores também não se prendam a padrões de beleza irreais. “Eu valorizo muito a beleza natural e comento sobre. Eu me sinto bonita assim e acredito no poder que têm se sentir bem ao natural, as pessoas recebem a mensagem e acho que assim inspiro”, afirma