Foto: Reprodução / Instagram / @u2 Bono pensou em deixar o U2





Parece que falar sobre o fim do U2 virou um assunto recorrente no mundo musical atualmente.

Há exatamente uma semana, eu escrevi uma matéria nesta coluna sobre a explicação do guitarrista The Edge que falava sobre os enormes boatos sobre o fim de uma das maiores bandas da história do rock.





O músico de 61 anos chegou a dizer: "Então, toda vez que penso em sair, eu meio que reinvento o U2. Todos nós sabemos que brilhamos mais quando estamos próximos um do outro. É por isso que vai ser muito difícil separar o U2 - simplesmente porque funciona tão bem para nós todos".

Falando sobre o novo documentário A Kind Of Homecoming , que estreará na plataforma Disney+ na próxima sexta-feira (17), o frontman Bono admitiu que tanto ele quantos seus companheiros de banda, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. já consideraram deixar o U2 em vários pontos ao longo de suas carreiras.

"Eu certamente pensei em me afastar do U2, todos os membros também. Todos nós já pensamos nisso", revela Bono . "É o instinto certo questionar se isso ainda deveria continuar e o que isso exige de todos os quatro membros".

Contudo, Bono admite que ainda há o ensejo da criação no U2 : "Mas a razão pela qual eu quero seguir em frente é que algo está mexendo na minha voz e no meu canto e no desejo de escrever músicas que ainda não temos. Estamos perseguindo

o dragão da música que não conseguimos".

Bono diz que testa a paciência do U2

O cantor de 62 anos também admitiu que seu ativismo "testou a paciência" de seus companheiros de banda, em algumas oportunidades: “A amizade é profundamente parte de quem somos, mas você pode perdê-la ao longo do caminho. Tivemos que trabalhar nisso. Se você está em uma banda de rock, você não quer estar na foto com algumas pessoas que podem ter valores opostos polarizadores que você preza, e eu fiz isso com eles. Estou transformando o que criamos como banda na moeda que escolhi gastar nessas áreas. Em geral, eles me apoiam, mas sei que testo a paciência deles".

"O fato de ainda estarmos juntos é uma coisa notável", observa The Edge . "Nós meio que crescemos juntos e aprendemos a ser pessoas do mundo através da banda".

E Bono conclui: “A verdadeira magia do U2 é que tudo de que precisávamos, as pessoas de que precisávamos, estavam sempre ali.”