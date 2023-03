Foto: Warner Music Phil Collins tem piora no estado de saúde





O lendário cantor e compositor Phil Collins , que já apresentava problemas relacionados à sua saúde ao longo dos últimos anos, está apresentando uma piora em seu estado clínico . A revelação desta situação do artista veio através de Mike Rutherford , baixista do Genesis , banda a qual Collins esteve em atividade por décadas, participando da recente turnê de despedida do grupo.



"Como vocês sabem, Phil está muito mais imóvel (incapaz de se mover) do que costumava ser, o que é uma pena, mas na turnê ele estava de bom humor", revelou Rutherford ao programa Breakfast da BBC na última quinta-feira (9) . "Ele está bem e em casa agora, aproveitando a vida. Ele trabalhou muito duro nos últimos anos e acho que está gostando de ficar em casa" , explicou o músico de 72 anos .





A última aparição de Phil Collins nos palcos foi em março de 2022, quando se apresentou na última turnê do Genesis: “Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir” , disse na ocasião.

Phil Collins é um dos maiores hitmakers do século 20. Ao longo de sua bem sucedida carreira solo, ele já vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo . Como membro do Genesis , ele foi imortalizado no Hall da Fama do Rock em 2010, além de receber uma estrela na icônic a Calçada da Fama de Hollywood em 1999.

Do You Remember?, Another Day in Paradise, In The Air Tonight, Against All Odds, One More Night e Sussudio , são alguns dos grandes clássicos do cantor que alcançaram sucesso mundial em suas épocas.

Collins também é reconhecido como um dos grandes bateristas da história do rock .