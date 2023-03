Foto: site oficial A verdade sobre o especulado fim do U2





Para milhares de fãs do U2 é insuportável a ideia de que uma das maiores bandas

de rock de todos os tempos, dona de álbuns que nortearam os caminhos da

música ao longo de mais de 45 anos , poderia chegar ao fim.

Mas grande rumores apontavam para isso e chegaram até ganhar força. Inclusive,

na mente de The Edge .

Mas ele conseguiu superar a ideia de uma possível separação do U2 , uma banda que funciona como uma família, além de talentosos músicos irlandeses.

E esses mesmos rumores ganharam mais força quando o grupo responsável por

grandes sucessos como Pride, With Or Without You e One anunciou recentemente

uma residência em Las Vegas (EUA), como celebração da abertura do novo MSG Sphere . Eles não contarão com o baterista Larry Mullen Jr. , que entrará em repouso por questões médicas.

The Edge resolveu explicar esses boatos em uma recente entrevista ao The Telegraph , explicando que já havia escutado essa história antes e que a possibilidade do fim do U2 continua sendo algo "falso" .

"Estamos extremamente desapontados por Larry não se juntar a nós em Las Vegas" , disse o músico de 61 anos . "Não era o plano. Estávamos todos esperando que os quatro membros fundadores estivessem no palco, e entrando no longo processo de tomada de decisão, essa sempre foi a suposição. Depois que descobrimos por meio de Larry o fato infeliz de que ele não não poder tocar, estávamos em um dilema - podemos desligar agora, tendo cometido?... Quais são as implicações não apenas para este local incrível e para as pessoas que confiaram em nós com esta fantástica oportunidade de abrir isso, mas também para a nossa reputação? Você sabe, nós nos preocupamos com essas coisas."

The Edge garantiu que tudo está bem com o U2 e que Lary é insubstituível: "Se assumirmos um compromisso, quase nunca deixamos de fazer o show. ... Portanto, foi uma decisão multifacetada, mas esta foi a decisão certa; não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. E nós muito Estamos ansiosos pela próxima vez que pudermos subir no palco com Larry como nosso baterista. Sentiremos muita falta dele. Mas acho que está tudo bem."

Desentendimentos com Bono

Outro ponto que Edge abordou é sua relação com o vocalista Bono e que desentendimento entre eles é algo normal: "É claro que Bono consegue demais para mim às vezes!", disse . "Tenho certeza de que também o enlouqueço. Se não fosse esse o caso, acho que estaríamos prestando um péssimo serviço um ao outro, porque é no reino onde nos pressionamos, nos desafiamos, irritamos o outro. o inferno um do outro, que você sabe que algo está acontecendo. Se você nunca chegar a esse lugar, cara, você realmente não tem um relacionamento criativo adequado".

Continuando, ele reflete: "Ocasionalmente, quando fico realmente abatido, digo a mim mesmo: 'OK, estou fora daqui. Vou fazer algo muito menos cansativo e mais divertido. Então, o que é?' Então eu pensava, 'Bem, eu amo música, mas eu quero ser um artista solo? Não. Então eu teria que encontrar um cantor realmente bom. OK, então eu vou trabalhar com Bono. Mas nós absolutamente precisa de uma seção rítmica completamente única que não soe como qualquer outra banda de rock. Eu acho que seria Adam (Clayton, baterista) e Larry".

Deixar a banda? Vem a reinvenção do processo criativo!

Ainda na entrevista, The Edge explica seu sentimento de escape quando as coisas não vão bem: "Então, toda vez que penso em sair, eu meio que reinvento o U2. Todos nós sabemos que brilhamos mais quando estamos próximos um do outro. É por isso que vai ser muito difícil separar o U2 - simplesmente porque funciona tão bem para nós todos" , concluiu.

O U2 é um dos grandes nomes do rock e um dos pilares da indústria musical. Em 14 álbuns de estúdio lançados , estima-se que eles já tenham vendido mais de 170 milhões de discos em todo o mundo .

Eles foram imortalizados no Hall da Fama do Rock em 2005, no primeiro ano de sua eligibilidade.