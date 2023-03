Foto: Freepik Após 36 anos, discos de vinil superam os CD's em número de vendas





De acordo com as informações da RIAA (Recording Industry Association of America), que representa o mercado musical norte-americano, as vendas de disco de vinil superaram às de CD pela primeira vez em 36 anos nos EUA .

Esse aumento do interesse do público pelos bolachões não é de hoje: o comércio deste formato aponta um crescimento importante ao longo dos últimos 20 anos . Isso também se deve ao interesse do público jovem pelo formato , haja visto que, novos artistas do século 21 têm lançado seus novos títulos em vinil.





Ainda de acordo com a RIAA , só em 2022, foram vendidos mais de 41 milhões de discos de vinil . Já o CD vendeu 33 milhões de cópias .

Para Mitch Glazier , o retorno do vinil como importante formato no século 21 confirma "seu papel como elemento do mercado musical moderno".

"Os amantes da música claramente não se cansam do som de alta qualidade e da conexão tangível com os artistas que o vinil oferece e as gravadoras atenderam a essa demanda com um fluxo constante de exclusividades, reedições especiais e embalagens e discos lindamente elaborados" , observou Glazier , CEO da RIAA .

Além de artistas do pop, nomes do indie rock também impulsionam o formato vinil. Também deve se observar a já tradicional feira global Record Store Day , que sempre traz lançamentos exclusivos do formato de grandes artistas de renome internacional, impulsionando ainda mais o mercado.



Um exemplo disso é o recente álbum de estúdio de Taylor Swift , intitulado Midnights , que se tornou o disco de vinil mais vendido dos EUA por oito semanas consecutivas , um recorde que pertencia à britânica Adele , com o seu álbum 30 .

Ainda nos EUA, no mês de dezembro de 2022 , as vendas de vinil cresceram tanto que os relatórios de vendas no país apontaram o período com a terceira maior venda do formato desde 1991 .

Ainda que o vinil esteja a todo vapor na indústria musical, o streaming ainda é o ator principal do setor : ele corresponde a 84% da receita do mercado .