Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel, Eliana Michaelichen e Virginia Fonseca

Após se desculpar com Eliana Michaelichen por qualquer situação que tenha acontecido no SBT ("Se alguém falou algo que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero, em nome da família Abravanel, todo o Grupo Silvio Santos e a emissora, pedir que nos perdoe"), Patrícia Abravanel "deu like" em uma publicação do perfil da revista "Contigo!" no Instagram. A postagem diz que a loira optou pela demissão por conta dos muitos privilégios oferecidos para Virginia Fonseca.





Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel reforçou indícios de que Eliana Michaelichen teria saído do SBT por causa de Virginia Fonseca

A "curtida" só reforçou a versão que o apresentador e crítico de TV Leão Lobo expôs durante a sua participação no podcast "Elementar Show", comandado por Marcão Nascimento e Dvd Castillo. Ele destacou que o incômodo da "musa dos dedinhos" começou com a contratação e a estreia do "Sabadou com Virginia". "Ela [Virginia] chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilhoso, toda pompa e divulgação. E a Eliana, com seus 15 anos de casa, estava reivindicando um ambiente novo, uma série de coisas". Xi!