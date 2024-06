Reprodução/Instagram André Gabeh, Marcos Mion, Eliana Michaelichen e Júlio Lancellotti

André Gabeh, que integrou o elenco da primeira temporada da "casa mais vigiada do Brasil" e foi um dos roteiristas do humorístico "Vai que Cola", do Multishow, não viu com bons olhos a mensagem de "boas-vindas" que Marcos Mion postou para Eliana, nova funcionária do canal da família Marinho. Tanto que lançou uma reflexão em seu perfil no X/Twitter, comparando-o ao pároco Júlio Lancellotti, conhecido nacionalmente pelo trabalho que faz com a população em situação de rua na capital paulista.

"Mion publicou um texto onde parece que Eliana estava desempregada, desabrigada, cabelo com dois palmos de raiz sem pintar, perna cheia de catipopeia de mordida de pulga, pedindo Pix para comprar marmita e chorando porque perdeu os dedinhos que não conseguem mais se saudar. Aí finalmente, ganhou um emprego de pequena vendedora de fósforos na Globo e agora vai poder comprar uma calcinha nova. Praticamente, o padre Júlio Lancellotti dizendo: "Te falei que um dia você comeria o hambúrguer Pif Paf". Viva a liberdade de expressão. Mas desejo sucesso".





Para quem não viu, o titular do "Caldeirão" escreveu nos comentários de uma das postagens da cantora e apresentadora no Instagram: "Quantas noites a gente passou conversando e eu sempre afirmei: 'Calma, é questão de tempo! Porque é uma contratação óbvia!', já que é uma das melhores e maiores da história da televisão e é aqui que tem que estar. Vem logo! Adorei o 'crachazola' sendo perpetuado". Eita!

