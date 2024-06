Reprodução/Instagram KVSH e CERES

Após o sucesso de "Party All Time", KVSH e CERES retornaram com mais um "sonzão" nesta sexta-feira, 28 de junho. Trata-se da música "Ressaca de Amor", que fala das complexidades dos sentimentos humanos.

A faixa surgiu após uma "reflexão" de KVSH acerca das emoções geradas pelo amor que, de acordo com o artista, podem ser comparadas a uma ressaca. Para ele, assim como o corpo sofre as consequências de uma noite de festa, as dores da paixão geram um efeito parecido no coração.





Divulgação Luciano Ferreira, o DJ KVSH

Por isso, o prestigiado DJ mineiro recorreu ao Brazilian House, movimento cultural no qual é pioneiro, para transmitir sua aflição e esperança utilizando sons orgânicos que manifestam a natureza e a profundidade das expressões emocionais.

Após iniciar a composição em um acampamento, KVSH contou com o auxílio de CERES para finalizá-la. A cantora baseou a letra em experiências pessoais, facilitando a identificação dos ouvintes e aumentando a autenticidade da obra.

Em rápida conversa com o iG Gente, eles disseram que "Ressaca de Amor" é a trilha perfeita para uma viagem de carro, já que combina momentos de meditação e liberdade. Dá um play!