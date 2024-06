Divulgação/Máfia Brasileira Victória Villarim

A modelo, bailarina e influenciadora Victória Villarim, que fez parte do elenco de "A Fazenda", da Record TV, é uma das estrelas da nova campanha da marca feminina Máfia Brasileira, de Lela Cristina. A paulistana posou ao lado de Sabryna Heredia, Maise Félix e Luana Thalia nas dependências da Tecelagem Santaconstancia.

Divulgação/Máfia Brasileira Victória Villarim, Sabryna Heredia, Maise Félix e Luana Thalia





Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo em que aparece fazendo caras e bocas para o fotógrafo e dizendo "Eu sou brasileira e uso produtos nacionais". Mais do que isso, ressaltou que a empresa atua com os melhores tecidos têxteis (inclusive a poliamida) e que as peças feitas com o material mantêm sua aparência e beleza por bastante tempo, mesmo com uso frequente.





Divulgação/Máfia Brasileira Victória Villarim

Entre as mensagens que deixaram para o quarteto de musas, há frases como: "Redundância, mas necessário falar: belas!", "Tudo perfeito", "Nunca vi tanto sentido para a expressão 'pode ser qualquer uma'", "Essas quatro juntas entregam muito" e "O resultado ficou incrível. Vocês arrasaram. Parabéns!".