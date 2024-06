Divulgação Lela Cristina e MC Mirella

Mãe da fofa Serena, de apenas cinco meses, fruto do relacionamento com Dynho Alves, MC Mirella foi uma das participações especiais da nova edição do "Prinss Máfia Brasileira", que aconteceu no Buffet Mansão Ferrara, na zona leste de São Paulo, embalado pelo som da DJ Nathi Rodrigues.

A dona do hit "Cria da Favela" mostrou que leva jeito para a passarela. Isso porque a cantora colocou o seu "lado modelo" para jogo durante o desfile de apresentação das peças da nova coleção da empresa capitaneada por Lela Cristina.





Além do mais, a funkeira trocou figurinhas com as finalistas do evento – especialmente com a grande vencedora, Maise Félix, que levou para casa R$ 10 mil, o título de "embaixadora" da marca e o convite para ser capa de uma das próximas edições da revista "Vitrine".

Outra famosa também deu as caras por lá: a bailarina e influenciadora Victória Villarim, que fez parte do elenco de "A Fazenda 12", reality rural da Record TV.

