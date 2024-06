Reprodução/Instagram Keila Fuke interpreta Nelma Kodama em novo documentário da Netflix

A atriz, coreógrafa e diretora Keila Fuke, conhecida por seu trabalho na série "Z4" (idealizada pelo SBT em parceria com o Disney Channel) e, mais recentemente, nas duas temporadas da novela "Todas as Flores" (de João Emanuel Carneiro, da Globo) como Verônica, foi escolhida para dar vida à protagonista do novo seriado nacional da gigante do streaming.





Para ela, foi um imenso prazer (e por que não presente?) ter participado de "Doleira". A obra descreve a trajetória da taubateana Nelma Kodama, que deixou o projeto de uma carreira na odontologia para se tornar a primeira mulher presa na "Operação Lava Jato" (deflagrada em março de 2014), acusada de movimentar milhões de dólares ilegalmente. O doc estreou na quinta-feira passada, dia 6.





Reprodução/Instagram Keila Fuke como Nelma Kodama

"Como é um documentário, a minha atuação foi muito pautada no corpo, no movimento, nos detalhes e nas expressões do rosto. Coube a mim interpretá-la dos 30 aos 57 anos", frisou a artista, para, logo em seguida, acrescentar: "Foi especial demais. Me senti honrada. O longa-metragem está imperdível. Espero que o público goste".

Reprodução/Instagram Keila Fuke na nova produção nacional da Netflix

Com direção de João Wainer, "Doleira: A História de Nelma Kodama", da TX, conta com texto de Camila Kamimura, e produção de Camila Villas Boas e Roberto T. Oliveira. Carol Amorim e Yara Camargo assinam como produtoras executivas. "Gravamos todas as cenas em apenas uma semana, exatamente em junho do ano passado", confidenciou Keila em outro momento do bate-papo com o site.