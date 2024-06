Reprodução/Instagram Mônica Salgado

A jornalista, influencer e ex-repórter do "Vídeo Show" Mônica Salgado começou, em junho, a turnê de lançamento de "A vida que não postamos", pela Edipro. Com prefácio de Ana Suy, o título aborda a pressão da rotina moderna, a síndrome da impostora e os contratempos dos relacionamentos pessoais e profissionais, além de desmistificar a perfeição e celebrizar as imperfeições. Trata-se de um compilado das "pensatas" de sucesso dela.

A ex-redatora da "Vogue" e ex-diretora da "Glamour", que hoje está no comando do "Talk com Môni", maior evento de influência digital com foco em moda, lifestyle e beleza, já passou por Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus e Florianópolis. Agora, ela recebe amigos e fãs na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, na zona sul da capital paulista, nesta quarta-feira, dia 26 de junho, a partir das 18h30.





Reprodução/Instagram Mônica Salgado





"Nasceu! Não tenho palavras para expressar minha alegria e gratidão. Sonhei tanto com este momento. Trabalhei tão duro neste projeto. Um 'filho' que boto no mundo, torcendo para que brilhe muito e transforme trajetórias! Espero do fundo do meu coração que gostem!", relatou Mônica em uma das publicações no Instagram. Em outra, reforçou o convite para a noite de dedicatórias (e drinks): "Doida para encontrar vocês lá! Quem vem?".