Reprodução/Instagram Arlindo Grund e Mônica Salgado

Devido ao sucesso da primeira edição realizada no ano passado, o Shopping ABC apresenta o "ABC Fashion Carpet 2023" nesta terça-feira (12), às 19h, trazendo as principais tendências da primavera-verão 2024 em mais um desfile, protagonizado por top models, personalidades e clientes da região, de todos os perfis e idades.

Com o conceito "Moda Real Para Pessoas Reais", 30 modelos subirão à passarela com looks de 48 lojistas. Entre eles estarão o paratleta Sérgio Veiga, de Santo André, e a Silvia Grecco e o Nickollas Grecco, torcedores-símbolo do Palmeiras. A família ganhou visibilidade em 2018 após ela narrar o jogo para o filho, que é deficiente visual.





Reprodução/Instagram Reginaldo Fonseca, Arlindo Grund e Mônica Salgado





Além da curadoria do empresário Reginaldo Fonseca, a performance no mall contará com os comentários e as dicas do consultor de imagem e stylist Arlindo Grund e também de Mônica Salgado, uma das principais comunicadoras de moda do país. Anota aí, porque a entrada é gratuita ao público.