Divulgação/Caique Kamiya 'Os Chocolix' e Mara Maravilha

O seriado "Os Chocolix", idealizado por Jacqueline Shor, acaba de lançar uma música inédita. Trata-se de "Chocolate Sim", que teve produção e composição de Michael Sullivan, criador de grandes clássicos e sucessos para um time de cantores e grupos que inclui Alcione, Fagner, Fafá de Belém, Joanna, Gal Costa, Patrícia Marx, Xuxa, Roberto Carlos, Rosana, Roupa Nova, Sandra de Sá, Tim Maia e Trem da Alegria.





A canção foi revelada em primeira mão no palco da atração vespertina de Mara Maravilha na Rede Gospel de Televisão. Além de conversar com a empresária acerca do "barulhinho bom" que a animação vem fazendo no Brasil e no exterior, Mara também aprendeu a coreografia e a ensinou para os seus telespectadores. Vale destacar que a "dancinha" viralizou no TikTok e em outras redes sociais.





Divulgação/Caique Kamiya Jacqueline Shor e Mara Maravilha dançam ao som de 'Os Chocolix'

"Todo mundo dançando e eu, Mara Maravilha, não ia ficar de fora dessa, né?", disse a cantora e apresentadora na legenda de um post no qual aparece requebrando ao lado de Chocomark e Chocolyne; do noivo, Gabriel; do filho, Miguel; e da própria Jacqueline Shor. "Chocolate Sim" já está disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify e Deezer.