Luana Chaves Isabela Souza

Desde sua estreia na cena artística, Isabela Souza vem trilhando uma jornada bem-sucedida, que teve seu início além das nossas fronteiras. Conhecida como a protagonista da produção musical argentina "Bia", da Disney, a artista foi escolhida para assumir, novamente, um papel central; desta vez, na novela "A Caverna Encantada", de Íris Abravanel.

Na pele da professora Pilar, Isabela trará à tela uma personagem com "ares" da emblemática "professorinha" Helena, de "Carrossel" — outro sucesso infantojuvenil da emissora. "É incrível poder participar desse projeto tão singular, explorar desafios inéditos e diferentes dinâmicas de trabalho. A troca com os atores tem sido divertida e enriquecedora", começou dizendo.





















Reprodução/Instagram Isabela Souza no camarim do SBT

Em seguida, a atriz mineira acrescentou: "A verdade é que esse é um elenco superespecial e repleto de pessoas que admiro. Além disso, os cenários são muito especiais e cheios de detalhes. Cada cantinho narra uma história e (sobretudo o colégio) guarda um segredo".

As novidades, no entanto, não terminam por aí: Isa tem mais dois lançamentos confirmados para o universo do "streaming": "Uma Garota Comum", também do Disney+, onde representa sua primeira antagonista, Victoria, e "Amor da Minha Vida", obra desenvolvida e encabeçada por Bruna Marquezine para o Star+.