Reprodução/Instagram Maikel Castro

Com a proximidade da chegada da décima sexta temporada de "A Fazenda" (sim, a estreia é no dia 17 de setembro), Rodrigo Carelli, diretor de núcleo dos realities do canal do bispo Edir Macedo, lançou a seguinte pergunta no X/Twitter: "O galinho quer saber: quem você quer ver na atração?". Na sequência, acrescentou: "Já estamos trabalhando naquele elenco que só a 'Fazenda' tem".

Reprodução/Instagram Maikel Castro





Em meio a tantos recados, um, em especial, chamou atenção – o do modelo mineiro Maikel Castro. O bonitão, que integrou a quarta edição do "Power Couple Brasil", que, na época, era comandado por Gugu Liberato, mandou na lata: "Chama eu". Aí, um usuário disse, aos risos: "Mas vai 'botar fogo no paiol' ou ser da galera do 'deixa disso'? Acho que a Jackie [Sampaio, sua mulher] renderia bastante, apesar de você ser muito mais agradável aos olhos".





Reprodução/X/Twitter Print do comentário de Maikel Castro no post de Rodrigo Carelli





Casado com a RP Jackie Sampaio, ele se rendeu recentemente ao OnlyFans, plataforma na qual pessoas "comercializam" conteúdos de diferentes temas, mas que se popularizou pelo material erótico. Por lá, Maikel publica fotos e vídeos que têm deixado os fãs boquiabertos. A assinatura mensal do perfil custa R$ 18. Já a trimestral, com 10% de desconto, sai por R$ 48,60.

Reprodução/Instagram Maikel Castro





Já estamos trabalhando naquele elenco que só a Fazenda tem 😉! 🐓 🔥 pic.twitter.com/D57ZpzE0yl — Rodrigo Carelli (@rocarelli) June 5, 2024





Mas vai botar fogo no paiol ou vai ser da galera do deixa disso? Acho que a Jack renderia mais, apesar de vc ser muito mais agradável aos olhos rsrsrs — SabetudoSabino (@sabetdsabino) June 6, 2024