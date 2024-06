Reprodução/Instagram Simony e Chrystian, que fez parte da dupla Chrystian & Ralf

Simony ficou muito sentida com a notícia da morte do cantor Chrystian, ex-parceiro de Ralf, em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades, na noite desta quarta-feira (19). Tanto que a cantora fez uma publicação no Instagram a fim de reverenciar a sua vida e obra.

Ao compartilhar um post em que aparece soltando o vozeirão ao lado de Rose Benelli (mãe de Luciana Benelli, também ex-integrante do grupo "Balão Mágico"), pontuou: "Uma singela homenagem ao meu amigo Chrystian e ao meu querido que eu tanto amo, Ralf. Para mim, a maior dupla [sertaneja] que existiu. Minha 'tia Mô' já está no plano espiritual e, com certeza, a cantoria vai ser grande".





















Reprodução/Instagram Simony e Chrystian

Na sequência, a dona dos hits "Superfantástico" e "Caixa Postal", acrescentou: "Ralf e família, estou aqui para tudo o que precisarem. Que trajetória linda fizeram! O legado está aí! Sempre serei fã! Que Deus receba o Chrystian e conforte a todos. Meu máximo respeito a vocês". Por fim, ela acrescentou um emoji de coração e outro com o rosto triste chorando.