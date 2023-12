Reprodução/Instagram Simony lamenta morte da tia: 'minha dor não tem tamanho'

Em meio à fase de remissão de um câncer no intestino, Simony Benelli usou as redes sociais na noite desta terça-feira (5) para falar sobre a perda de Rose Benelli, a "tia Mocinha", mãe de Luciana Benelli, também ex-integrante do "Balão Mágico".

Luciana, hoje com 44 anos, entrou no programa em 1983 para substituir a prima Simony, que estava com catapora. Agradou tanto que ficou até o fim, três anos depois. Quando o projeto acabou na Globo, as duas foram para a extinta Rede Manchete.

Reprodução/Instagram Simony e Luciana Benelli





"Eu só te amo ontem, hoje e para sempre. Minha dor não tem tamanho. O que me conforta é saber que estava aqui ao seu lado quando fez a passagem. Descanse em paz, tia Mocinha", escreveu a artista no Instagram, usando emojis com carinhas tristes.





No post seguinte, a ex-líder do grupo infantil "Turma do Balão Mágico" publicou um vídeo no qual a "tia Mô" (como também era carinhosamente chamada) surge empunhando um violão e soltando a voz: "Tocava e cantava muito. Obrigada por tanto que nos deu".

Entre os comentários, há mensagens como: "Que Deus conforte o seu coração e de todos os parentes e amigos", "me lembro dela na pandemia de Covid-19 dividindo a cena com você" e "que as lindas lembranças nunca se apaguem, meus sentimentos".