Rafinha Bastos sobre as chuvas: "O bairro em que morei está destruído" De acordo com informações do site "BBC News Brasil", até agora, morreram 147 pessoas, 127 ainda estão desaparecidas, e 500 mil tiveram que deixar seus imóveis

