Lembrado até hoje por causa de sua participação no "Big Brother Brasil 14", da Rede Globo, Vagner Lara, o Vavá, iniciou no último dia 23 a trajetória de encerramento do documentário "The Route", que conta um pouco dos seus 20 anos de caminhadas pelo mundo. Ao lado da irmã e de um amigo, ele passou por Roma e, agora, está curtindo o Egito.

Para contemplar as grandes pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos e a famosa esfinge, o ex-BBB decidiu procurar uma hospedagem com vista privilegiada. "É a minha primeira vez aqui, e é claro que planejei cada detalhe. Esse apartamento foi um 'achado'. Acordo e durmo todos os dias admirando as 'maravilhas da antiguidade'. Estou me sentindo realizado", falou Vagner ao site, confirmando já ter gastado mais de R$ 50 mil com a "brincadeira".

Mas o percurso do ex-brother aventureiro não se resume a deserto, areia, múmias e faraós, não. Vavá também marcou presença em Assis, onde estão enterrados os restos mortais de um dos maiores peregrinos da história: o São Francisco. "Quando estava organizando tudo, pensei: 'Por que não ir para lá? É tão perto de Roma!'. E assim a incluímos no roteiro. Lugar mágico. Amei conhecer", finalizou.