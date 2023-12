Reprodução/Instagram Rafinha Bastos

Rafinha Bastos está a cada dia mais alcançando espaço na "gringa". O comediante, que fazia parte do time de apresentadores do extinto humorístico "CQC" e hoje vive em Nova York, nos Estados Unidos, usou o X, antigo Twitter, para extravasar a sua alegria e divulgar uma notícia aos que o seguem na rede social de Elon Musk.

"Após cinco anos construindo a carreira fora do país, vou ter uma oportunidade f*da demais: ser headliner do maior festival de comédia do mundo, o JFL", começou entregando o artista, para, logo em seguida, acrescentar que o show acontecerá no dia 17 de fevereiro do ano que vem, no Rio Theater, em Vancouver, no Canadá.





Entre as mensagens que deixaram na postagem, há frases como: "Parabéns por seu trabalho e sua persistência. Precisou sair do Brasil para ter os aplausos que merece", "já está fazendo mais sucesso que a Anitta" e "o que aconteceu com o 'Mais Que Oito Minutos'?", numa clara referência ao podcast que ele lançou em 22 de agosto de 2022.



