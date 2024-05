Divulgação Gui Moreira

O jornalista, apresentador, diretor e empresário Gui Moreira está na contagem regressiva. É que, a partir do próximo sábado (18), às 8h30, o "Você Melhor" fará parte da grade da Band TV, de São Paulo. "Estou muito feliz e com o coração a mil", começou dizendo.

O comunicador, que tem passagem pelas afiliadas mineiras do SBT e da própria emissora da família Saad, contou que o projeto semanal é um informativo leve e dinâmico, que aborda as principais tendências e novidades de saúde, estética, qualidade de vida e bem-estar.





"A ideia é uma só: fazer uma conexão das pessoas com suas potencialidades. As matérias e entrevistas têm o intuito de auxiliar homens e mulheres em uma percepção de sua melhoria contínua e integral, com dicas práticas de especialistas para uma vida melhor", comentou ao site.

Em seguida, o multifacetado artista, que também atua como influenciador digital e consultor de negócio, complementou: "Estaremos presentes no principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina, para aproximadamente 22 milhões de telespectadores das 54 cidades da Grande São Paulo, pela TV aberta e demais operadoras".