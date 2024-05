Reprodução/Instagram Rafael Ilha, Mara Maravilha e Xuxa Meneghel

Rafael Ilha, que venceu a décima temporada de "A Fazenda", da RecordTV, tomou as dores de Mara Maravilha na mais recente "indisposição" [leia-se rixa] dela com Xuxa Meneghel. Aí não deu outra: o ex-Polegar acabou "descendo o sarrafo" na rainha dos baixinhos.

No melhor estilo metralhadora giratória, o artista escreveu no Instagram: "A 'Xoxa' também já deu, né? Rsrsrs. Que mulher do cão! Nem falou do pessoal do sul. Não fez nem faz nada para variar. Deve estar fumando muita maconha na laje de casa com 'Xaxa'".





Reprodução/Instagram Print do comentário de Rafael Ilha na publicação de Mara Maravilha no Instagram





Vale destacar que o novo embate entre as ex-apresentadoras infantis se deu após o discurso da mãe de Sasha Meneghel no "Prêmio Igualdade Racial". Ao ouvir a mestre de cerimônia do evento dizer: "Maravilha, então!", a gaúcha não deixou a frase passar despercebida e rebateu: "Xuxavilha. Maravilha, não!".