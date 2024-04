Divulgação 'Os Chocolix': família de doces ensina lições sobre respeito para crianças em desenho infantil

A famosa família de chocolates da animação 100% nacional acaba de ser confirmada como uma das novas atrações da TV Meio, a mesma emissora de Dudu Camargo, em Teresina, no Piauí. A estreia acontece neste sábado (27), das 6h às 10h, dentro do "Programa Teleleco", do palhaço Leleco.

A criadora e idealizadora da série, Jacqueline Shor, não escondeu a empolgação. "Eu estou muito feliz com essa parceria. Espero que as crianças do nordeste gostem das mensagens que os personagens têm para passar para elas", comentou a escritora peruana naturalizada brasileira durante rápido contato com a coluna Marcelo Bandeira, hospedada no iG Gente.





Divulgação 'Os Chocolix'





Para quem ainda não acompanhou os episódios protagonizados por Chocomark, Chocoline e Docecookie, a trama se passa no Reino da Chocolândia e fala sobre amor, união, empatia, diversidade, sensibilidade e principalmente respeito com o próximo e com o que é diferente. Ah, e o canal oficial deles já soma 443 mil inscritos e mais de 60 milhões de visualizações.