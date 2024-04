Reprodução/Instagram Liliane Ventura e Patrícia Poeta

Flávia Januzzi, que trabalhou 25 anos na TV Globo, não foi a única jornalista que detonou a participação do humorista e apresentador Fabio Porchat no matinal "Encontro com Patrícia Poeta" na última quinta-feira (18), não. Liliane Ventura também!

Ela, que é lembrada até hoje por conta de seu bom desempenho na bancada do extinto "Aqui Agora", que estreou no SBT em 1991 e ficou no ar até 1997, utilizou o seu perfil no Instagram para repercutir o momento em que o artista fez uma brincadeira com o caso do idoso levado por uma mulher ao banco para sacar um empréstimo de R$ 17 mil.





Reprodução/Internet Porchat faz piada com caso de morto no banco e é detonado: 'Desnecessário'





"A atitude do 'comediante' dispensa comentários, já a reação da plateia e da apresentadora é estarrecedora! Chegamos ao fundo do poço em rede nacional. Fiquei tão chocada quanto ao vídeo de um ser morto sendo usado para angariação de recurso financeiro. Não é sobre empatia, respeito, e sim sobre desumanização!", indignou-se Ventura.