Juan Miguel Herrero André Lamoglia

A quarta temporada de "Blood & Water", gravada na Cidade do Cabo, na África do Sul, marca não apenas o crossover entre duas obras de grande sucesso do serviço de streaming, como também o début de André Lamoglia (sim, o Iván Carvalho, protagonista do seriado espanhol "Elite") em sua primeira produção em língua inglesa.

Tanto que o artista carioca pontuou ao iG Gente que foi prazeroso demais integrar o elenco da série dramática. Um dos motivos, segundo ele, foi atuar em inglês e se sentir preparado para futuros projetos. O outro? "Poder receber o carinho de uma audiência muito diversa e especial que geograficamente é distante, mas que me fez estar superconectado e próximo dos fãs."





Por falar em desempenho, ibope e afins, "Blood & Water" segue em alta após o primeiro mês de seu lançamento. Além de ter conquistado o oitavo lugar no "Top 10" mundial da Netflix na primeira semana e marcado presença no ranking de 21 países, ela continua até hoje entre as quatro produções mais assistidas da plataforma no continente africano. Veja o trailer oficial: