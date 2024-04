Reprodução/Instagram Nicole Puzzi e Paulo Ricardo

Nicole Puzzi também ficou "de cara" com a atitude do ex-RPM Paulo Ricardo durante a festa do "Big Brother Brasil" na noite de quarta-feira (3). Para quem não viu, a voz de "Vida Real", a música-tema do reality show da Rede Globo, teve uma atitude controversa com Davi Brito. Aí, foi um deus nos acuda nas redes sociais.

Sem delongas, a paranaense chegou a questionar o que havia acontecido com o músico, por meio do X/Twitter. "Paulo Ricardo, o que deu em você? Fiquei muito entristecida ao ver a sua péssima atitude no 'BBB'". Ao ler: "É amigo da moça que foi expulsa por agressão", no caso, a cantora Wanessa Camargo, ela respondeu: "Não justifica".





Reprodução/Instagram Paulo Ricardo 'ignora' Davi em festa e é criticado nas redes

Depois, ao perceber uma usuária tentando entender toda a treta, já que "estava doida na rua, buscando o filho na escola e fazendo supermercado", a veterana artista acrescentou: "Eu só vi hoje o Paulo Ricardo abraçando todo o pessoal do programa e passando batido pelo Davi. Deu dó. Muita humilhação".

