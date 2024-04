Divulgação MC Daniel e Igor Morais, da Kings Sneakers

Nesta semana, MC Daniel, uma das gratas surpresas do elenco da Dança dos Famosos, do "Domingão com Huck", da TV Globo, esteve na Kings Sneakers, do Shopping West Plaza, na zona oeste paulistana, para a apresentação oficial da linha de calças que leva o seu nome.

Além de fazer a alegria dos fãs (sim, o ex da atriz Mel Maia e da modelo Yasmin Brunet foi tietado pelo público presente), o taboanense não abriu mão de posar para fotos ao lado do empresário Igor Morais, CEO da maior rede de lojas de streetwear.





Agora, quem gosta do estilo do dono dos sucessos "Tubarão, Te Amo", "Balmain" e "Revoada" pode optar pela nova coleção, que é feita pela ST Jeans e conta com cortes despojados. "É a união do conforto com a identidade musical do cantor", disse Morais ao iG Gente.