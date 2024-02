Reprodução/Instagram - 21.02.2024 MC Daniel diz ter sofrido preconceito de aeromoça e ironiza: 'E se eu comprar o avião?’





MC Daniel desabafou nas redes sociais e revelou ter sido vítima de preconceito ao embarcar em avião rumo à Itália nesta quarta-feira (21). O funkeiro, que está indo para Milão para desfilar na semana de moda da cidade, registrou o momento da suposta ação discriminatória.

Nos Stories, o artista apontou que a aeromoça italiana não conferiu sua passagem por acreditar que ele não estaria na primeira classe. Ele aparece cumprimentando a mulher em questão no vídeo. "Vou fingir que a mulher não me parou porque pensou que não estava na primeira classe. Isso vai ser absurdamente engraçado", escreveu na legenda.





















Em seguida, Daniel explicou o motivo de não agir de forma grosseira quando é inviabilizado nestas situações. "Vou fingir que a mulher não achou que eu estava na first class", disse. "Antes eu era de acordo que, quando alguém me tirava por aparência, por dinheiro, eu fazia barraco e agia de uma forma agressiva. Hoje eu finjo que não é comigo - ah, você não acha que eu estou na primeira classe? O que você acha de eu comprar o avião? Nem revido mais, eu entendo. Para eles é difícil aceitar, mas com educação a gente ganha tudo".

"Quando você devolve o preconceito com educação e elegância, dói mais ainda na pessoa que gera o preconceito. Assim que se fura bolha", escreveu na legenda do story.

O funkeiro foi convidado para participar dos desfiles milaneses por Phillip Plein, dono da grife de mesmo nome , por meio de Fernanda Rigon, que representa a marca no Brasil.

