Pelo visto, alguém andou pisando feio na bola com MC Daniel. É que o cantor, famoso pelos sucessos "Tubarão, Te Amo", "Revoada" e "Balmain", fez uma série de desabafos no X, antigo Twitter. Além de dizer que "as pessoas são decepcionantes", ele cravou que o ingrato dispõe de "memória curta".

"Você sempre está de braços abertos para ajudar, só que tem gente se aproveitando da tua boa vontade. Seja bom e não bobo nessa 'historinha' de uma mão lava a outra, pois, quando chega a sua vez, acaba a água, e a turma do 'tamo junto' some!", escreveu o artista, sem dar mais detalhes.





Para complementar o seu raciocínio e dar voz aos sentimentos e pensamentos, o "Falcão do funk", como é conhecido, frisou que a felicidade incomoda e isso o amedronta. Ainda assim, não deixa de pedir proteção do "justo" [Deus] e sabedoria para se livrar desses males do dia a dia.

Por fim, o ex de Mel Maia e de Yasmin Brunet aconselhou os seus seguidores: "Não esperem consideração, reconhecimento, postura e muito menos lealdade de ninguém. Tem que ser pé no chão, porque quem te faz um bem enorme hoje é quem pode te jogar no chão amanhã, e sem dó!".



