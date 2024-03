Au! TV Aparecida anuncia nova atração com apresentação de Frank Aguiar "Vamos trazer toda semana a múltipla diversidade cultural, muita festa e diversão ao espectador", disse Aguiar em um dos trechos do animado bate-papo com o site

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Au! TV Aparecida anuncia nova atração com apresentação de Frank Aguiar