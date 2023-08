Reprodução/SBT O compositor mostrou corte de cabelo novo e harmonização facial





O cantor Frank Aguiar cortou o cabelão ao vivo, durante o programa "Fofocalizando", do SBT, nesta quinta-feira, (3).

"Estou parecendo com 30 anos", disse ele feliz com o novo visual. Além disso, o compositor mostrou pela primeira vez o resultado da harmonização facial.

Nos comentários, fãs brincaram com a aparência do cantor. "Ficou a cara do David Brasil", comentou um seguidor, "Ficou com cara de boneco", disse outro.

Durante o programa, o instrumentista falou da relação das ex-coleguinhas Simone e Simaria. Hoje, as irmãs seguem carreiras separadas e começaram a ganhar sucesso quando cantavam com ele. "Eu vi elas cantando... Achei lindas, maravilhosas, como são até hoje. Aí o universo disse: 'olha, essas meninas vão ser suas companheiras de palco", disse ele.

Após a briga entre elas, Frank opinou sobre o que sentiu nos anos de parceria com as cantoras. "Elas foram muito especiais nesse período de sete anos que ficaram comigo. Sou muito grato. Acredito que elas, juntas ou separadas, a carreira delas vai dar certo, porque elas são muito talentosas", explicou.

Ainda sobre as sertanejas, com o sucesso que elas vem tendo, o músico disse que não quis levar nenhuma vantagem por isso. "Elas nasceram para fazer sucesso, não é culpa minha não, fui apenas um instrumento de passagem num momento da carreira delas", falou Frank.