Foto: ONErpm Frank Aguiar celebra 30 anos ee carreira em novo DVD





Celebrando três décadas de carreira, o cantor Frank Aguiar lança o novo DVD Frank Aguiar 30 Anos , que já está disponível nas plataformas digitais pela ONErpm .

Nacionalmente conhecido como o "Cãozinho dos Teclados' ", um apelido conquistado devido a seu hábito de ganir durante suas apresentações , Aguiar realizou a gravação de seu novo projeto audiovisual em uma chácara intimista, com o artista cercado por seus amigos e família.





Afirmando fazer parte de uma “bela história inspiradora” , o artista quer compartilhar esse momento com seus fãs, que acompanham sua extensa obra.

“Estou mega feliz, quase explodindo de tanta felicidade, porque fico vendo cada pedacinho do todo dessa obra e cada pedacinho desse me deixa muito grande” , afirma Frank Aguiar . “Não é um lançamento qualquer, é uma obra de arte, são três décadas. E a cada momento eu fico olhando pro caminho que percorri, ressignificando todas as coisas que me aconteceram, que me trouxeram até aqui para escrever essa bela história inspiradora”.

Frank Aguiar 30 Anos concede protagonismo à natureza, à represa da chácara, ao céu e às àrvores, revelando a conexão próximo do cantor com esse ambiente.

O encerramento do DVD acontece com uma faixa de agradecimento, “Eu Que Agradeço”, captando a noite de maneira a dar fim nesse dia muito especial para o artista.

“Sinto que sou merecedor de um momento desse, de confraternizar uma grande obra dessa, onde impactamos a vida de muitos brasileiros, quantas histórias muitos brasileiros têm com cada canção dessa. Então me sinto muito feliz e grato por a criação divina ter me permitido ser um instrumento de transformação, de levar alegria” , encerra Frank Aguiar .

Confira: